ВИДЕО: Полицијата со шок бомби ги растерува демонстрантите во Минск, уапсени повеќе од 300 лица

Денес во Минск, белоруската полиција уапси повеќе од 300 лица денес за време на последниот протест против долгогодишниот авторитарен претседател Александар Лукашенко, објави Групата за заштита на човековите права „Вјесна“.

People stepped in to protect a women from the arrest by Lukashenka thugs. They, in return, started to fire shots in the air. “Shoot at us!” repeatedly screams women behind the camera.”Kill us all! Go ahead and shoot” Siloviki retreat, pointing guns at ppl pic.twitter.com/80DjaWwubd

Илјадници луѓе излегоа на улиците во белориската престолнина Минск, а полицијата користеше шокбомби за да ги растера насобраните, објавија неколку белоруски медиуми, пренесе Ројтерс.

Организаторите на протестот оваа недела побараа од луѓето да се соберат на различни места во Минск пред да се формира поголема група луѓе, за да и биде потешко на полицијата да ги контролира.

More than 30 rallies are taking place in Minsk today, and dozens in the regions. For the first time, people are gathering not in the center but in their neighborhoods and marching on different routes. Lukashenka’s henchmen use violence. But it feels they are disoriented. pic.twitter.com/iHsieQYOjW

— Franak Viačorka (@franakviacorka) November 22, 2020