ВИДЕО| Полицијата почна да ги растерува демонстрантите од пред Капитол

Полицијата од Вашингтон откако се распореди околу зградата на Капитол започна да ги растерува демонстрантите. Целиот кварт е обколен со припадници на Националната гарда, агентите на ФБИ и Тајната служба. Внатре во Капитол неколку простории се целосно демолирани, вклучувајќи ја и сенатската сала за заседанија, каде додека траеше постапката за сертификација на изборите.

Reinforcements arrive! Praying for peaceful end to this madness…#CapitolHill #WashingtonDC pic.twitter.com/NHW1Oom9hO

— AKahn (@AKahn2020) January 6, 2021