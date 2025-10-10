Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

Фото: Принтскрин

ВИДЕО | Под максимална заштита: Албанската репрезентација слета во Ниш

С.Кр.
Пред

Албанската фудбалска репрезентација денеска пристигна во Ниш, во пресрет на саботниот квалификациски натпревар против Србија, а веднаш по слетувањето стана јасно дека безбедносните мерки се подигнати на највисоко ниво.

Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber

Препорачано

Фудбалерите и стручниот штаб беа директно префрлени од авионот во хотелот, без вообичаената процедура на пасошка контрола на аеродромот. Ова беше направено со цел да се избегнат можни тензии или инциденти.

Според видеоснимки објавени од албанските медиуми, целата експедиција беше под строга полициска придружба веднаш по пристигнувањето. Без застанувања, под засилено обезбедување, тимот беше пренесен до хотелот каде ќе биде сместен до одигрувањето на натпреварот.

Саботниот дуел ќе биде прв меѓу двете селекции на територија на Србија по прекинатиот натпревар на 14 октомври 2014 година, кој се одигра на стадионот на Партизан во Белград.

 

Преземно од: Спорт.ком.мк

Почитуван читателу,

Нашиот пристап до веб содржините е бесплатен, затоа што веруваме во еднаквост при информирањето, без оглед дали некој може да плати или не. Затоа, за да продолжиме со нашата работа, бараме поддршка од нашата заедница на читатели со финансиско поддржување на Слободен печат. Станете член на Слободен печат за да ги помогнете капацитетите кои ќе ни овозможат долгорочна и квалитетна испорака на информации и ЗАЕДНО да обезбедиме слободен и независен глас кој ќе биде СЕКОГАШ НА СТРАНАТА НА НАРОДОТ.

ПОДДРЖЕТЕ ГО СЛОБОДЕН ПЕЧАТ.
СО ПОЧЕТНА СУМА ОД 100 ДЕНАРИ

КЛИКНИ ЗА ДОНАЦИЈА

#србија #албанија #квалификации #репрезентација #ниш #Мундијал
Видео на денот
  • Најново
  • Најчитано

Препорачано од оваа категорија

Прочитајте повеќе

Битолското обвинителство бара ефективен, наместо куќен притвор за осомничените во случајот „РЕК Битола“
Вардариште во „Џипси меџик“ – нема разлика од 1997 година до денес
ВИДЕО | Над 1.200 ученици приредија спектакл со македонското знаме во Прилеп
Адвокати што бранат обвинети за „Пулс“ го критикуваат обвинението како независни експерти, реагира Љупчо Коцевски
ВИДЕО | Македонската „Фаланга“ го окупира Гент
Кампања со криенка наместо телевизиски дуели
ВИДЕОИНТЕРВЈУ | Александар Стојкоски: Ќе работиме на пет капитални инвестиции во Ѓорче Петров
ВИДЕОАНКЕТА: За кого ќе гласаат чаирчани – за Бујар Османи или за Изет Меџити?