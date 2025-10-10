Ви препорачуваме
ВОЈНА ВО УКРАИНА
ВИДЕО | Под максимална заштита: Албанската репрезентација слета во Ниш
Албанската фудбалска репрезентација денеска пристигна во Ниш, во пресрет на саботниот квалификациски натпревар против Србија, а веднаш по слетувањето стана јасно дека безбедносните мерки се подигнати на највисоко ниво.
Фудбалерите и стручниот штаб беа директно префрлени од авионот во хотелот, без вообичаената процедура на пасошка контрола на аеродромот. Ова беше направено со цел да се избегнат можни тензии или инциденти.
Според видеоснимки објавени од албанските медиуми, целата експедиција беше под строга полициска придружба веднаш по пристигнувањето. Без застанувања, под засилено обезбедување, тимот беше пренесен до хотелот каде ќе биде сместен до одигрувањето на натпреварот.
Саботниот дуел ќе биде прв меѓу двете селекции на територија на Србија по прекинатиот натпревар на 14 октомври 2014 година, кој се одигра на стадионот на Партизан во Белград.
Преземно од: Спорт.ком.мк
