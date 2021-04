ВИДЕО: Пентагон потврди, објавената снимка со НЛО е вистинска

Министерството за одбрана на САД потврди дека снимките и фотографиите што се појавија во јавноста овие денови и на страниците што ги следат појавите на неидентификувани летечки предмети – НЛО се автентични и дека биле забележани од екипажот на бродот „Расел“ на крабрежјето на Сан Диего во јули 2019 година.

– Можам да потврдам дека споменатите фотографии и видеа се снимени од припадници на морнарицата – изјави за СиБиЕс Њуз портпаролката на Пентагон, Сју Гаф.

Таа истакна дека со цел да се одржи безбедноста и да се избегне откривање на информации што можат да бидат од корист за потенцијалните непријатели, Министерството за одбрана не разговара јавно за деталите за своите набудувања или истрагите на различните појави снимени во воздушниот простор, вклучувајќи ги и овие упади обележани како неидентификувани воздушни феномени.

New details are emerging about a series of mysterious sightings over U.S. Navy warships in California. Video shows a strange object hovering over one of those ships, and now the Pentagon confirms it was taken by the Navy. @GadiNBC has the latest. 🛸 pic.twitter.com/YEIDcCkUjo

— TODAY (@TODAYshow) April 15, 2021