ВИДЕО | Паника во Капитол хил: Непознато лице со автомобил удрил двајца полицајци, има повредени

Голем број на полициски сили беше распореден пред Капитол хил во Вашингтон откако неидентификувано лице ги пробило безбедносните бариери и удрило двајца полицајци со својот автомобил, јавуваат американските медиуми.

Откако автомобилот ја пробил блокадата, не запрел, па полицајците почнале да пукаат.

BREAKING: At least 1 person down outside the U.S. Capitol pic.twitter.com/kz4Opkbmc6 — BNO News (@BNONews) April 2, 2021

Пред зградата во рок од неколку минути слетал хеликоптер, а набргу стигнале и возилата за брза помош.

CRITICAL INCIDENT: USCP is responding to the North Barricade vehicle access point along Independence Avenue for reports someone rammed a vehicle into two USCP officers. A suspect is in custody. Both officers are injured. All three have been transported to the hospital. pic.twitter.com/4TXIdulJc6 — U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 2, 2021

Според првичните информации од полицијата, двајца полицајци се повредени кога непознато лице удрило во нив со автомобилот.

„Сите тројца се префрлени во болница“, се додава во соопштението.

Осомничениот набргу бил уапсен, а после медицинскиот преглед, ќе биде испратен во затвор.

Меѓутоа, се уште не е разјаснето дали се работи за намерен обид на напад или несреќа.

🚨🚨A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I’ve never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe — Jake Sherman (@JakeSherman) April 2, 2021

Зградите на Капитол хил се заклучени „заради надворешна закана на безбедноста“, а на членовите од персоналот им е речено дека не можат да влезат во зградата или надвор од неа, пишува Ксат.

