ВИДЕО: Отворено едно од најголемите лизгалишта во Европа

Едно од најголемите лизгалишта во Европа е отворено во Москва и покрај брзото ширење на коронавирусот во Русија, објави денеска новинската агенција DPA.

Лизгалиштето од 20.000 квадратни метри е отворено, но со одредени ограничувања поради ковид-19.

Следните недели, жителите на Москва ќе можат да лизгаат во многу други паркови во градот, но со нови правила: ќе се мери нивната температура пред да влезат во лизгалиштето и оние имаат температура нема да можат да влезат, а ќе биде задолжително и да носат заштитна маска.

Москва воведе други нови мерки на лизгалиштето за да спречи ширење на вирусот, вклучително и продажба на билети преку Интернет и ограничување на бројот на лизгачи.

