ВИДЕО: Облечен како „Дедпул“ ја прослави шампионската титула во Русија!

Зенит во 28 коло од руската Премиер лига го совлада Локомотив со убедливи 6:1 и на тој начин го обезбеди првото место.

Капитенот на Зенит, Артем Дзјуба на еден интересен начин ја прослави денеска шампионската титула во Русија.

Дзјуба инаку го постигна првиот и петтиот гол за својот клуб на овој натпревар, Сердар Азмун забележа хет-трик, а шестиот погодок беше дело на бразилскиот интернационалец Малком.

Artem Dzyuba as #Deadpool collecting his #RPL league winners medal with his son! 💙🥇 pic.twitter.com/GyciKE9NLw

— FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) May 2, 2021