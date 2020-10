ВИДЕО: НОВИ ДЕТАЛИ – Напаѓачот што Франција ја обви во црно пристигна со воз од Италија со документ на Црвен крст

Осомничениот за денешното убиство на три лица во црква во Ница е Тунижанец. Тој дошол во Франција со воз од Италија и со себе имал документ за идентификација на италијанскиот Црвен крст, изјави главниот обвинител за борба против тероризмот, Жан-Франсоа Рикар.

Jean-François Ricard, France’s anti-terrorism prosecutor, has given an update on the timeline of the Nice attack.

More on this story here: https://t.co/sJ0mCD8hlD pic.twitter.com/HjuwzSXJKi

— SkyNews (@SkyNews) October 29, 2020