ВИДЕО | Нови биланси од трагедијата во Израел: Загинаа 10 деца, најмалото имало само 9 години

Најмалку десет деца и тинејџери на возраст под 18 години се меѓу 45-те жртви на големето стампедо при верскиот фестивал на северот на Израел, покажува делумниот список на имиња објавен денес, иако идентификацијата на жртвите продолжува.

Меѓу загинатите ултраортодоксни Евреи има и четворица Американци, еден Канаѓанец и еден Аргентинец, објави Ројтерс.

Најмалата жртва имала девет години.

Во меѓувреме, се повеќе се нижат апели за формирање на официјална истражна комисија, која меѓудругото ќе ја утврди одговорноста на политичарите кои дозволиле да се организиран ваков масовен собир, и покрај повторените предупредувања поради пропустите во безбедносните мерки.

ALERT: At least 37 people have been killed and dozens critically injured at a mass stampede during Lag B’Omer celebrations in Mount Meron, #Israel The death toll is expected to rise. pic.twitter.com/TSWTmGfUwE

Во несреќата при верскиот обред на кој присуствувале, според локалните медиуми, околу 100.000 лица, вчера загинаа најмалку 45 лица, додека повредени се над 100.

Оваа несреќа израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху ја нарече „голема трагедија“, пишува АП.

Video shows huge crowd of 100,000 dancing just before stampede that killed at least 44 Orthodox Jews at religious bonfire festival in Israel

The incident happened at a mass gathering to celebrate the Lag B’Omer holiday at Mount Meron, Israel, after midnight on Thursday, April 29 pic.twitter.com/rIK4BaXtQJ

