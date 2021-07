ВИДЕО: Новата јахта на Надал вредна шест милиони евра е подготвена за пловење

Шпанскиот тенисер Рафаел Надал си купи нова 24 метри долга јахта „Great White“.

Јахтата која е ултрамодерна, динамична и елентна е дизајнирана и произведена во Гдањск, Полска, а ова ново задоволство Шпанецот го чинеше помеѓу околу 6.2 милиони евра.

Шпанецот кој слободното време го поминува во родната Мајорка, ја продаде претходната јахта „Бетовен“ за да си го исполни сонот, да купи поголема јахта и со неа да плови заедно со семејството и пријателите.

Last year, Rafael Nadal purchased an 80-foot yacht named “Great White” for around $6.2 million.

➖ Garage large enough for a tender and jet ski

➖ Waterfall-fed spa pool

➖ Accommodation for 12 guests and four crew members pic.twitter.com/tNU509DQrX

