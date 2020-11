Видео: Нова надеж! Британски експерт тврди дека животот ќе се нормализира до пролет

По објавата на Фајзер за новата вакцина, сер Џон Бел, професор по медицина на Универзитетот во Оксфорд и член на британскиот антикорона кризен штаб, изрази верување дека „животот треба да се нормализира до пролет следната година”.

Бел е познат како еден од најистакнатите британски медицински експерти, а неговите изјави и ставови имаат специфична тежина не само во Велика Британија, туку и во многу други земји, нагласува Би-Би-Си.

Тој изрази ентузијазам по објавата на фармацевтската компанија „Фајзер” дека ефикасноста на вакцината се проценува на 90 проценти и додаде дека ќе има тешкотии во дистрибуцијата на новата вакцина, но оти тие тешкотии не се несовладливи.

Во интервју за Би-Би-Си на Радио 4, професорот Бел објави дека до крајот на годината и во првите месеци од следната година може да има „повеќе од една вакцина” во Велика Британија.

Sarah Montague: so do we now say with confidence that life should be returning to normal by Spring?

Professor Sir John Bell: Yes, yes, yes.

Important news from one of the Covid-19 vaccine trials.

Hear the whole interview on the World at One.https://t.co/kHiUG56FCL | @BBCSounds pic.twitter.com/zsk80fzlKG

— BBC Radio 4 (@BBCRadio4) November 9, 2020