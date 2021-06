ВИДЕО | Нов инцидент на Блискиот исток: Ракетирана американска воена база на сириска територија

Американската воена база беше ракетирана во сириската провинција Деир ел-Зор во близина на нафтеното поле „Омар“, објави сириската државна телевизија „Сурија“.

Според изворите на сириската телевизија, воени авиони патролираат во областа на базата, пренесува Спутник.

Претходно во понеделникот, Пентагон објави дека САД извршиле воздушни напади врз објекти на проирански бунтовнички групи во пограничната област на Ирак и Сирија.

Нападите беа извршени за да се отстранат заканите и како одговор на серија напади насочени кон „интересите на Соединетите држави“ во Ирак. Пентагон нагласи дека нападите биле извршени врз складишта за оружје и оперативни објекти што ги користеле неколку групи, вклучувајќи ги Катаиб Хезболах и Катаиб Саид ел Шухада.

Од своја страна, сириското Министерство за надворешни работи ги осуди овие напади, наведувајќи дека ваквите активности го нарушуваат суверенитетот на Сирија и Ирак и го повика Вашингтон веднаш да се откаже од нарушувањето на територијалниот интегритет на земјата.

