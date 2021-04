ВИДЕО: Нивниот танц воодушеви многумина: Селма Хајек во прегратки на оскаровецот Ентони Хопкинс

Селма Хајек и Ентони Хопкинс го прославија Оскарот што актерот неодамна го освои за улогата во филмот „Father“.

Со песната „Dance Me to the End of Love“ од Леонард Коен, Селма и Ентони танцуваа во неговиот дом во Велс.

„Прослава со кралот Ентони Хопкинс – го славиме неговиот втор Оскар за извонредната изведба во „Father“, напиша 54-годишната актерка во описот на видеото што го објави на својот инстаграм-профил.

„Ти благодарам кралице, за љубовта и смеата. Незаборавен, убав ден“, одговори 83-годишниот Ентони под видеото.

Под видеото се нижеа бројни коментари од нивните обожаватели и славни колеги кои не го криеја своето воодушевување за танцот на Хајек и Хопкинс.

Селма и Ентони се пријатели веќе многу години, а таа беше со него кога доби ѕвезда на Булеварот на славните во Холивуд.