ВИДЕО | Ниту збор за изборите: Трамп се појави пред новинарите, а еве за што зборуваше

Претседателот на САД, Доналд Трамп денеска се појави на минута на прес-конференција во Белата куќа и не рече ни збор за изборите, пренесува сајтот „politico.com“.

Индустрискиот индекс на Њујоршката берза Дау Џонс порасна за повеќе од 500 поени, за првпат поминувајќи ја границата од 30.000 бодови, за што зборуваше Трамп.

„Тоа се свети бројки. Никој не помисли дека некогаш ќе ги види тие бројки“, рече кратко Трамп.

Претседателот на САД не одговараше на прашањата на новинарите, а единствено искоментира за вакцината против коронавирусот.

„Многу сум возбуден за што се случува на полето на развој на вакцина против ковид-19. Тоа е апсолутно неверојатно“, рече Трамп.

PRESIDENT TRUMP: “I just want to congratulate everybody. The stock market Dow Jones Industrial Average just hit 30,000 which is the highest in history.” pic.twitter.com/FnHj0bhYHq

— Breaking911 (@Breaking911) November 24, 2020