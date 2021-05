ВИДЕО: Неверојатно, но Ајакс буквално го дели трофејот со навивачите

Оваа сезона фудбалерите на Ајакс се закитија со 35 титула шампион во најсилното првенство на Холандија…

Во последното коло тие го совладаа Емен со 4:0 и на три кола пред крајот, го обезбедија трофејот наменет за државниот шампион. Раководството на клубот реши да им го подари шампионскиот пехар на навивачите на специфичен начин.

Ајакс приреди големо изненадување за своите најверни фанови за следната сезона. Имено, тие ќе го стопат шампионскиот пехар Ајакс и го претворат во sвездички кои ќе ги делат 42.000 годишни претплатници.

Piece of victory

Piece of history

Piece of Ajax

Literally. For you. 🎖#XXXV pic.twitter.com/Bllbh9M4tA

— AFC Ajax (@AFCAjax) May 12, 2021