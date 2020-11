ВИДЕО: Неверојатни сцени пред стадионот на Наполи, огномет во чест на Диего

Фантастична увертира пред натпреварот на Наполи против Ријека во Лигата на Европа.

Нешто повеќе од 24 часа по смртта на клупската икона Диего Армандо Марадона, фудбалерите на Наполи ги очекува натпревар против Ријека во Лигата на Европа, а навивачите на овој тим на свој начин ја одбележаа смртта на нивниот миленик.

Поради пандемијата на коронавирусот, забрането е присуство на гледачи на „Сан Паоло“, но навивачите на Наполиу со песна и со сфакели пред стадионот му оддадоа почест на Диего Марадона.

Napoli giving Diego Maradona the send off he deserves outside their stadium tonight 🔥

📽 @sempreciropic.twitter.com/nOioCjB078

— FootballFunnys (@FootballFunnnys) November 26, 2020