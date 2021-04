ВИДЕО: Несекојдневна сцена, во Букурешт падна пехарот за ЕП 2020!

На нешто повеќе од еден месец до почетокот на Европското првенство, еден интересен момент ни доаѓа од Букурешт..

А токму на стадионот во романскиот главен град најдобрата македонска репрезентација ќе ги игра првите два натпревари од групната фаза против Австрија и Украина.

Тамошните медиуми одлучија да го претстават пехарот кој ќе заврши во рацете на европскиот шампион годинава, но не заврши како што беше планирано.

Силниот ветер си го направи своето, рекламен материјал падна на трофејот и го сруши, додека репортерката и останатите зачудено гледаа што се случува.

Да потсетиме, Романската фудбалска федерација претходно објави дека публика од 12.000 илјади гледачи ќе биде дозволена на натпреварите на ЕП одиграни во Букурешт, а тоа се три натпревари во групната фаза и еден во осминафиналето.

SCENES! The Euro 2020 trophy fell to the ground during a live broadcast in Bucharest! Bring it home! pic.twitter.com/gWUUqskO9i

— Emanuel Roşu (@Emishor) April 25, 2021