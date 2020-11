ВИДЕО: Не се предава ниту Лукашенко ниту демонстрантите – уапсени над 700 лица на протестите во Минск

Повеќе од 700 лица се уапсени денеска за време на протестите одржани во Белорусија против претседателот Александар Лукашенко, соопштија организации за заштита на човековите права.

#Belarus Day 99. People attempted to gather for a human chain of solidarity in one of the neighbourhoods in #Minsk, but were detained. Human rights defenders have the names of 873 people detained today. I am quite sure that by tomorrow,this figure will be over 1000. pic.twitter.com/PSRmJjyQcZ — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) November 15, 2020

На веб страницата на организацијата за заштита на човековите права „Пролет” вечерва е објавен список на уапсените, на кој се наоѓаат 722 имиња. Повеќето од нив се приведени во Минск, а останатите се во други градови низ Белорусија.

#Belarus Security forces are detaining people right in a grocery store not far from the Square of Changes in #Minsk. People are beaten with batons. Other are trying to defend them. State terror pic.twitter.com/EKvyWxEdCN — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) November 15, 2020

На видео снимки се забележуваат како безбедносните сили влечат мажи и жени кон полициски возила и минибуси. Се соопштува и за повредени демонстранти.

Evil vs good. Minsk pic.twitter.com/OnxcxrqlSk — Franak Viačorka (@franakviacorka) November 15, 2020

Белоруското Министерство за внатрешни работи потврди дека денеска против демонстрантите во Минск биле употребени специјални средства.

#Belarus Happening right now in #Minsk. People are chanting, “Go away! Leave!” to security forces. They slightly withdrew for now. So powerful. People didn’t leave even when riot police deployed flash grenades against them pic.twitter.com/dYMCC0vxdk — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) November 15, 2020

Организацијата „Пролет” соопшти и дека меѓу уапсените има новинари.

Очевидци тврдат дека полицијата употребила солзавец, гумени куршуми и шок бомби, со цел да ги растера демонстрантите.

Armed men shoot at civilians who came to the so-called "Square of Changes" in Minsk to honor the memory of the murdered Roman Bondarenko. pic.twitter.com/UFdsdkuV1b — NEXTA (@nexta_tv) November 15, 2020

Околу 15 метро станици во Минск биле затворени со цел да не им се дозволи пристап на демонстрантите до центарот на градот. Интернет мрежата, исто така, била прекината.

See how many criminals Lukashenka sends to the Square of Changes in Minsk to destroy the memorial of Roman Bandarenka, the victim of a state murder. People brought flowers and candles there. Now they are being brutally beaten and detained. pic.twitter.com/vluG4Js59a — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) November 15, 2020

Од одржувањето на претседателските избори на 9 август досега, секој викенд во Белорусија се организираат протести против Лукашенко. Опозицијата, светските сили и меѓународните набљудувачи велат дека изборите не биле ниту слободни, ниту чесни.

Шеесет и шест годишниот Лукашенко се наоѓа на чело на Белорусија повеќе од 25 години.