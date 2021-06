ВИДЕО: Не издржаа, се истепаа англиските и шкотските фанови

Големото ривалство кое постои помеѓу Англија и Шкотска кулминираше со тепачка помеѓу навивачите на улиците во Лондон непосредно пред меѓусебната пресметка на нивните репрезентации на „Вембли“.



Повеќе од 20.000 навивачи на популарната „Тартан армија“ како се нарекуваат шкотските навивачи пристигнаа во Лондон, а меѓу нив имаше и хулигани од Селтик кои се познати по нетрпеливоста кон англиските фанови. Една од тепачките се појави на социјалните мрежи, а на видеото се гледа пресметка помеѓу двајца навивачи, на кои наскоро им се приклучија уште неколку фанови.

Fight between English and Scottish fans before the game in London. 18.06.2021#ENGSCO #ENG #SCO

Video @SubjectAccesss pic.twitter.com/8sgqURy7c5

— HooligansTV (@HooligansTV_eu) June 18, 2021