ВИДЕО: Наполи подобар од Болоња, Елмас влезе во финишот

„Наполитанците“ на тешкото гостување во Болоња славеа со минимални 1:0.

Екипата на Наполи дојде до третата победа во последните четири натпревари и се искачи на третото место на табелата со 14 бода.

Човек на одлука беше летното засилување Виктор Осимен кој во 23. минута го постигна единствениот гол на натпреварот по одличниот центаршут на Ирвинг Лозано од десната страна.

Quality header at the far post by Victor Osimhen to give Napoli the lead away to Bologna.

His second Serie A goal of the season… 💪⚽️⚽️

pic.twitter.com/3cIDMCqM4w

— Fisayo Dairo (@FisayoDairo) November 8, 2020