ВИДЕО: Напад врз полицијата во Франкфурт – младинци удрија со камења, шишиња и јајца

Полицајците во германскиот град Франкфурт се нападнати кога над стотици млади луѓе со собрале на централниот плоштад пркосејќи им на рестрикциите воведени поради пандемијата од коронавирус.

Полицијата соопшти дека голем број полицајци патролирале низ плоштадот Хапутвах и во блиската шопинг улица Заил кога ги нападнале со камења, шишиња и јајца „без одредена причина“.

Police in #Frankfurt said Sunday they came under attack overnight, with up to 800 people massing outside the German financial capital's main police station and pelting officers with eggs and bottles. https://t.co/9gzGIqZiAO ➡️ pic.twitter.com/6qhpCPMPqk

