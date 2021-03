ВИДЕО: Најмалку 32 лица загинаа во судар на два воза во Египет

Два воза се судрија во јужен Египет, при што загинаа најмалку 32 лица и 64 се повредени, јавија локалните медиуми.

На Твитер објавено е видео на кое се гледаат неколку превртени патнички вагони на местото на несреќата во провинцијата Сохаг, 460 километри јужно од главниот град Каиро.

BREAKING: At least 32 killed, more than 60 injured in Egypt train collision – health ministry pic.twitter.com/nolFaZnC4W

— BNO News (@BNONews) March 26, 2021