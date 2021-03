ВИДЕО: Мистеријата со исчезнатиот претседател на Танзанија е решена по 18 дена: Се реализираа најлошите гласини за лидерот кој го прогласи коронавирусот за „мртов“

Претседателот на Танзанија Џон Магуфули почина на 61-годишна возраст, објави во телевизиско обраќање потпретседателот, Самија Сулуху Хасан.

Претседателот на Танзанија почина во средата од компликации на срцеви заболувања во болницата во Дар ес Салам, пренесува BBC. Магуфули не се појавуваше во јавноста повеќе од две недели, по што почнаа да кружат гласини за неговото здравје.

Tanzania’s 61-year-old President John Magufuli died from a heart disease according to Vice President Samia Suluhu. This puts to rest unconfirmed reports that he died from COVID-19, which he denied was in Tanzania for long. pic.twitter.com/rJ1nT6UWoW

— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) March 17, 2021