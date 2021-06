ВИДЕО: Мидлтон ја врати предноста на Милвоки

Милвоки бакс како гостин со 113:102 ја совлада Атдланта хоукс и поведе со 2:1 во победи во финалето на Источната конференција.

Атланта повторно подобро го отвори натпреварот и во првата четвртина изнесуваше 15 поени, но кошаркарите на Милвоки возвратија во втората четвртина и ја вратија резултатската неивесност.

Третата четвртина помина во израмнета игра, за победникот да биде одлучен во последната четвртина четвртина. Атланта на седум минути до крајот имаше предност од 95:88 по што следеше серија на Милвоки од 15:3 и тоа благодарение на Крис Мидлтон со што беше одлучен победникот. Мидлтон даде дури 20 од своите 38 поени во последната четвртина.

Khris Middleton tonight:

38 PTS

11 REB

7 AST

6 3PT

15-26 FG

This is the 2nd time ever a Bucks player had a 30/10/5/5-three playoff game. The first time was also Khris Middleton. pic.twitter.com/eba0TdL2ET

— StatMuse (@statmuse) June 28, 2021