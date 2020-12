ВИДЕО: Меси се израмни со легендата Пеле, само бод за Барса!

Денеска во 14 коло на стадионот „Камп Ноу“ ремизираа екипите на Барселона и Валенсија (2:2) во најсилната шпанска „Ла Лига“.

Поведоа гостите со погодокот на Диакаби во 29 минута, а непосредно пред финишот израмни Меси веднаш по неговиот нереализиран пенал.

За Аргентинецот ова беше вкупно 643 погодок, и на тој начин се израмни со легендарниот Бразилец Пеле на вечната листа постигнати голови за еден клуб.



👑 𝐊𝐈𝐍𝐆𝐒 🤴

Leo #Messi equals @Pele as the all time top goalscorer for one club WITH 643 goals! 🐐

🎨: @damiendraws pic.twitter.com/dNrlmwdfC7

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 19, 2020