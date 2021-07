ВИДЕО: Меси е слободен играч, Барса е прва опција, но не и единствена

Како што е веќе познато, му истече договорот на Лионел Меси со Барселона, а од денеска е и официјално слободен играч.

Раководството на Барселона деновиве упорно им кажува на шпанските медиуми „дека се водат преговори“, што треба да значи дека Лео е заинтересиран да остане на Ноу Камп, каде се прослави, но тој е практично достапен за секој клуб од полноќ во светот без никаков надомест.

Според шпанскиот фудбалски стручњак Гилем Балаге, цитиран од „Би-Би-Си“ во неговиот извештај „Ситуацијата на Меси“, Барселона ќе може да издвои „само“ околу 200 милиони евра за неговата плата, што е помалку од порано, сето тоа поради правилата околу финансискиот фер-плеј.

– Меси знае дека има интереси за него и од други клубови, но тој сè уште не започнал преговори со нив, бидејќи сака да види како ќе се развива ситуацијата со Барса – открива споменатиот шпански новинар.

Lionel Messi is officially a free agent 😳

If this is the end, it has been a hell of a ride.

Will the story continue? 🥺 pic.twitter.com/6EHqyG9y5f

— Goal (@goal) July 1, 2021