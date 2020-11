ВИДЕО: Медведев без загубен сет до меч против Надал!

И во третиот натпревар од групата „А“ триумфираше Данил Медведев и со максимален учинок влегува во полуфиналните борби на Завршниот АТП турнир во Лондон.

Вечерва рускиот натпреварувач со резултат 2:0 славеше против Диего Шварцман во сетови 6:3 и 6:3 за еден час и 15 минути игра.

He hasn't been pushed beyond 6-4 in a set this week 👀

🇷🇺 @DaniilMedwed has come to play in London!

