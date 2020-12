ВИДЕО: Манчестер јунајтед победнички пред дуелот со Лидс и Алиоски!

Вечерва во 13 коло од Премиер лигата екипата на Манчестер јунајтед славеше минимално со резултат 2:3 на гостувањето кај Шефилд јунајтед. Претходно се одигра уште еден меч, но без голови (0:0) помеѓу Астон Вила и Барнли.

Повторно „црвените ѓаволи“ го започнаа мечот со негатива, домаќините беа во предност уште од петтата минута со погодокот на МекГолдрик, а заслуга имаше и голманот Хендерсон кој не реагираше најдобро.

Израмнувањето се случи во 26 минута кога мрежата на Ремздејл ја затресе Рашфорд после асистенцијата на Линделоф.



Рашфорд и во 51 минута се запиша во листата на стрелците, а асистентот на тој погодок, Марсијал претходно беше реализатор на вториот гол за составот на Оле Гунар Солскјер. Домаќините само успеаја да го ублажат поразот во 87 минута, односно и вториот гол беше дело на МекГолдрик.

Јунајтед повторно е во добра резултатска серија, после седмиот триумф сезонава се наоѓа на шестата позиција со 23 бодови, пет помалку зад водечкиот Ливерпул.

Нареден противник на гигантот од Манчестер ќе му биде Лидс на македонскиот репрезентативец Езгјан Алиоски, дуел кој ќе се игра в недела, 20 декември, на „Олд Трафорд“ стадионот со почеток од 17.30 часот.

