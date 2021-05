ВИДЕО: Магдебург е првиот шампион во ЕХФ Европската лига!

Денеска во германското финале составот на Магдебург е победник во првото издание на ЕХФ Европската лига совладувајќи го Фуксе Берлин на теренот во Манхајм со резултат 28:25 (15:8).

Токму Магдебург беше екипата која во осминафиналето со две победи успеа да го елиминира македонскиот претставник Е. Пелистер од Битола.

Во денешниот финален меч Магдебург водеше од првата до последната минута, најголемата предност ја имаше во 35 минута (18:10). Сè што можеше да направи Фуксе Берлин беше само намалувањето на негативата во 56 минута на „минус два“ (25:23).

Најзаслужни за победата беа Омар Инги Магнусон и Тим Хорнке со по седум голови, а значаен придонес имаше и голманот Јаник Грин со 17 одбрани.

На спротивната страна осум погодоци беа дело на Ханс Линдберг. Да додадеме уште дека во натпреварот за третото место на завршниот турнир во Манхајм, Рајн-Некар Левен со 32:27 беше подобар од Висла Плоцк (Полска).

🏆 Forever written in the history of #ehfel 👏 @SCMagdeburg #ehffinals pic.twitter.com/ExrDVc0Njz

— EHF European League (@ehfel_official) May 23, 2021