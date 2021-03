ВИДЕО: Лејкерси загрижени, незгодна повреда на Леброн Џејмс!

Најдобриот кошаркар на Лос Анџелес Лејкерс, Леброн Џејмс доживеа повреда во текот на натпреварот против Атланта Хокс.

Еден од кандидатите за МВП наградата го повреди десниот скочен зглоб кога беше удвоен и фаулиран од страна на Соломон Хил.

Џејмс се врати во игра по повредата, погоди тројка, а потоа отиде во соблекувалната на дополнителни прегледи.

Да потсетиме, надвор од составот на „езерџиите“ е и Ентони Дејвис.

Lebron's ankle 😖 He's still in the game and drilled a 3 lol pic.twitter.com/0kHtIGhSFA

— 🌹🏆 (@RespectDaBeard1) March 20, 2021