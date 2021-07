ВИДЕО l Силно невреме направи хаос во Вашингтон: Илјадници домови останаа без струја

Силно невреме го погоди Вашингтон, многу домови останаа без електрична енергија, а се сомнева дека торнадо поминало низ градот. Такво сомневање настанало затоа што биле забележани силни струи на ветрот.

Американската национална метеоролошка служба утврдува дали Вашингтон го погодило торнадо, според „Вашингтон пост“. Невремето започна во близина на црквата Фалс и Арлингтон, помина низ центарот на Вашингтон и заврши во округот Принц Џорџ во Мериленд.

Националната метеоролошка служба изјави дека поминал најлошиот дел од невремето, но ги предупреди граѓаните да бидат „крајно внимателни“ кога ќе ги напуштат своите куќи.

Washington, D.C. Yesterday; One worker trapped, Four injured after an under construction five-story building collapses five miles (8km) north of the Capitol building at about 3:30pET.

The five-story structure was only partially-built, but gave way during a rain storm . pic.twitter.com/VWuek8iUrV

— @KassMedefer (@KMedefer) July 2, 2021