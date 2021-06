ВИДЕО l Американските и руските медиуми се скараа пред самитот Путин-Бајден: Новинарите создадоа хаос

Руски и американски новинари создадоа хаотична ситуација денес пред почетокот на долгоочекуваниот самит меѓу американскиот претседател Џо Бајден и рускиот претседател Владимир Путин, пренесува Си-Ен-Ен.

Новинарски екипи од САД и Русија направија вистинско стампедо пред Вила Ла Гранж.

Имено, додека двајцата лидери се обидуваа да си дадат воведен говор едни на други во Вила Ла Гранж во Женева, новинарите ги блокираа камерите додека другите луѓе разговараа меѓу себе.

Како резултат на тоа, ситуацијата стана неверојатно напната меѓу два тима новинари од Соединетите држави и Русија, јави дописникот на Си-Ен-Ен, Кејтлан Колинс.

Таа рече дека се случиле некои измени и дека сите членови на американските новинарски тимови не успеале да влезат во просторијата каде што се водел разговорот меѓу двајцата лидери во потесен формат.

For the sake of fairness, it’s worth mentioning that the “journalist stampede” at the Putin-Biden summit wasn’t caused by American press, there were plenty of Russian journalists in the mob.

The difference is that Russians stampede quietly, while Americans scream their lungs out pic.twitter.com/HBOH5vqRp4

— Murad Gazdiev (@MuradGazdiev) June 16, 2021