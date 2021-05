ВИДЕО: Кучето на ирскиот претседател го украде шоуто за време на пренос во живо

Деновиве на социјалните мрежи почна да кружи урнебесно видео на кое може да се забележи палавото куче на претседателот на Ирска кое едноставно сака да си игра додека неговиот сопственик држеше говор во живо…

Видеото ги освои срцата на илјадници корисници на социјалните мрежи.

Претседателот Мајкл Д Хигинс му оддаваше почит на актерот Том Хики, кој почина неодамна, кога едно од неговите две Бернски планински кучиња седна покрај него, молејќи да се игра со својот сопственик.

Седуммесечното кутре, беше во центар на внимание, додека претседателот даваше изјава. Тој разиграно му „додеваше“ на претседателот, обидувајќи се сите можни начини да го добие неговото внимание. Претседателот Хигинс иако успеа да го задржа фокусот на обраќањето, сепак му подаде рака на кучето за да си игра.

President Higgins taking his dogs Bród and Misneach for a stroll. pic.twitter.com/kJdHD7NWLV

— President of Ireland (@PresidentIRL) March 6, 2021