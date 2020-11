ВИДЕО: Крај и за Надал, Медведев во финалето против Тим!

На Завршниот АТП турнир во Лондон во второто полуфинале Данил Медведев триумфираше против Рафаел Надал со 2:1 во сетови. За Медведев ова ќе биде прво финале на овој турнир.

Шпанецот иако успешно го започна мечот освојувајќи го првиот сет со 6:3, наредните два ги доби Русинот со 7:6 (4) и 6:3 и така го продолжи фуриозниот налет на завршниот Мастерс.

Ретко се случува во еден ден да бидат поразени едни од најдобрите тенисери во светот, Новак Ѓоковиќ и Рафаел Надал.

Медведев за трофејот в недела ќе игра против Доминик Тим кој во првиот полуфинален меч го елиминираше првиот светски рекет Ѓоковиќ.

До сега Тим и Медведев се сретнаа четири пати, три победи забележа австрискиот натпреварувач.

The Medvedev Machine marches past Nadal! 💪

Will he go all the way on Sunday? 🏆

📹: @TennisTV | @DaniilMedwed | #NittoATPFinalspic.twitter.com/EldpQpAFRV

— ATP Tour (@atptour) November 21, 2020