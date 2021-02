ВИДЕО: Конечно Вернер, Челси подобар и од Њукасл!

Во 24 коло од Премиер лигата составот на Челси запиша домашен триумф против Њукасл со резултат 2:0. Со овој успех продолжена е одличната серија на Томас Тухел на клупата на лондонските „сини“, односно на последните пет меча освои 13 бодови, со четири победи во низа.

Стрелци на головите на денешната пресметка беа Оливие Жиру и Тимо Вернер. Французинот реализираше во 31 минута, а осум минути подоцна тоа го направи германскиот интернационалец.

Жиру воедно го запиша 90 погодок, како трет најдобар стрелец од Франција во историјата на ова натпреварување, пред него се Николас Ањелка (125) и Тјери Анри (175).



Вернер конечно го прекина „постот“, после 14 меча без реализација (31 удар, 100 дена, 1000 минути) во Премиер лигата ги израдува своите навивачи. За првпат во два месеци клубот од „Стемфорд Бриџ“ е во Топ 4, на местата кои обезбедуваат учество во Лигата на шампионите.

