ВИДЕО: Кина изгради нова ковид болница со 1.500 соби за само 5 дена: Секоја има свој тоалет и интернет

Кинескиот град Нангонг ја заврши изградбата на болницата со 1.500 соби за само 5 дена откако беше откриен нов бран на инфекции од коронавирусот во тој град. Во новиот објект ќе се лекуваат пациенти заболени од ковид-19.

Наскоро, се очекува да бидат поставени уште 5.000 соби.

Изолацискиот центар е поставен на место каде порано имало фабрика и е лоциран надвор од градот.

Секоја соба има 18 квадратни метри и е опремена со кревет, електричен грејач, мијалник и тоалет, а има и безжичен интернет.

Инсталирањето на овие монтажни згради започна на 10 јануари, кога беше откриен локален кластер на коронавирусот во градот. Наложено е итно да се изградат 6 единици за сместување на пациенти со цел да се спречи инфекцијата, и ова е прва.

