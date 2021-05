ВИДЕО | Кин: На навивачите им е доста, готово е со сегашните сопственици на Јунајтед!

Легендарниот Рој Кин јасно стави до знаење дека ги поддржува навивачите на Манчестер јунајтед…

Тие денеска упаднаа на стадионот „Олд Трафорд“, барајќи заминување на семејството Глејзер од клубот.

– Дојде до пресвртница. На навивачите им е доста. Јунајтед ги има едни од најдобрите навивачи на светот. Денеска видовме дека мислат дека е готово со сегашните сопственици – рече Кин.

Од 17.30 часот требаше да стартува дербито на колото во Премиер лигата помеѓу Манчестер јунајтед и Ливерпул.

Несогласувањата со американските сопственици траат повеќе од 15 години, а ситуацијата кулминираше по неуспешното создавање на Европската Суперлига.

Натпреварот е одложен и сè уште не е познато дали ќе се игра во текот на денешниот ден или ќе биде презакажан за некој друг ден.

BREAKING: Manchester United's game against Liverpool has been delayed after fans invaded the pitch at Old Trafford in a protest against the club's owners. Read more: https://t.co/3LXXo8dFBZ pic.twitter.com/qbsjypWZHH — Sky News (@SkyNews) May 2, 2021

BREAKING: Angry Manchester United fans are staging a protest against the club's owners after getting inside their Old Trafford stadium. Read more: https://t.co/UlMC47LNkj pic.twitter.com/dDtHI04cGa — Sky News (@SkyNews) May 2, 2021

Фановите на „црвените ѓаволи“ бараат трансформација на Манчестер според германскиот модел 50+1, така што навивачите ќе го задржат мнозинскиот пакет акции на клубот, што значи дека не може да се донесе одлука без нивна дозвола.

Сè уште не е познато кога ќе се одигра натпреварот, тој не е официјално откажан, но физички е невозможно да се игра бидејќи играчите на двата клуба се заробени во хотелите кои исто така се окупирани од незадоволните навивачи.

Huge story developing. Man United fans have got into the Old Trafford compound and onto the pitch. pic.twitter.com/8AyLr6Do9x — Stan Collymore (@StanCollymore) May 2, 2021

„Јаху Спорт“ известува дека судијата на натпреварот, Мајкл Оливер, е заробен во автомобил и дека нема шанси да пристигне на стадионот во догледно време.

Градскиот ривал на Јунајтед, Манчестер сити може да стане шампион на Англија доколку играчите на Оле Гунар Солскјер го загубат овој меч, а тоа може да се случи на зелената маса доколку не се одржи дербито.