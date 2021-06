ВИДЕО: Извлечено момче од урнатините во Мајами Бич: Очевидците со страшни сведоштва

Најмалку едно лице загина при пад на станбена зграда во Мајами синоќа околу 2 часот по локално време.

Според медиумите, од урнатините било извлечено безживотно тело на жена, а најмалку девет лица биле повредени, вклучително и десетгодишно момче кога спасувачите го извлекле од урнатините.

WOW! Incredible video of a boy pulled from the rubble of a collapsed condo building just outside of Miami Beach: https://t.co/s890to4iws pic.twitter.com/sBJgDwl9Mi

— John-Carlos Estrada (@Mr_JCE) June 24, 2021