ВИДЕО: Иран со овој моќен дрон сака да му помогне на Хамас против Израел

Револуционерните гарди во Иран реагираа на свој начин на најавата за прекин на огнот меѓу Израел и Хамас: со воведување на нов вооружен дрон наречен „Газа“. Наводно може да лета дваесет часа на голема надморска височина и да носи до тринаесет бомби, пишува Дојче веле.

Слични беспилотни летала од помал калибар веќе се користеа за време на последната ескалација на Блискиот исток. Три дена по ракетните напади, Хамас го објави видеото на Интернет. Во придружба на електронски ритми, се гледа како борците подготвуваат и лансираат беспилотно летало од типот „Шехаб“. Истиот ден, израелската армија објави видео на кое се гледа соборувањето на таквиот дрон.

Хамас и другите милитантни групи во Појасот Газа испукаа околу 4.000 ракети со различен опсег на израелска територија од 10 мај до прекинот на огнот – огромното мнозинство беше пресретнато, некои паднаа далеку од своите цели или се урнаа во Газа.

Различно е со прецизните беспилотни летала кои наоѓаат цели со помош на системи за навигација. Израел претпоставува дека Хамас ги составува овие беспилотни летала со свој материјал, но според ирански дизајн. „Нацртот е ирански, а производството е локално“, го цитираат медиумите Ефраим Снех, поранешен израелски заменик министер за одбрана.

Iran’s Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) has unveiled three important and strategic products in the fields of unmanned aerial vehicle and air defense system.https://t.co/iSSvWA0UG4

— Press TV (@PressTV) May 21, 2021