ВИДЕО: Имаат гол-разлика 32:0, кога последен пат се затресе мрежата на Италија?

Италијанската фудбалска репрезентација продолжува да блеска на Европското првенство каде дефинитивно покажува зошто е еден од фаворитите за титулата.

Денеска избраниците на селекторот Роберто Манчини ја забележаа и третата победа во групата „А“ со резултат 1:0 против Велс на стадионот „Олимпико“ во Рим и така продолжија серијата на победи без примен гол.

Верувале или не, Италијанците врзаа 11 натпревари без примен гол со импресивна гол-разлика од 32:0 или ако сакате веќе 1000 минути не се тресе нивната мрежа.

Последниот кој успеа да ја затресе мрежата на Италија беше Дони ван де Бек, на 14 октомври 2020 година во Лигата на нации, кога мечот заврши 1:1.

Погледнете како Италија капитулираше за последен пат, и ќе видиме дали ќе ја продолжат чудесната серија во осминафиналето на Европското првенство, против Украина или Австрија.

The last goal conceded by Italy in more than 1000 minutes. The goalscorer? Donny👀 pic.twitter.com/9o9H6AfVFs

— Leo (@utdleo_) June 20, 2021