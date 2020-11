Видео I Вечерва во Багдад нов ракетен напад врз американската амбасада

Неколку ракети вечерва се истрелани врз американската амбасада во ирачкиот главен град Багдад, соопштија безбедносни извори.

Ова е прв ваков напад откако проиранските фракции минатиот месец се согласија да престанат со бомбардирање на дипломатското претставништво на САД.

IRAQ: C-RAM based near US embassy in Baghdad active tonight after 3 rockets were reportedly fired towards the Green Zone. pic.twitter.com/2KaovZFZ33

— Conflict News (@Conflicts) November 17, 2020