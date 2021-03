ВИДЕО I Протести во Бристол: Повредени 20 полицајци, уапсени најмалку седум демонстранти

Протест во западниот британскиот град Бристол против новиот предлог-закон за полициските овластувања прерасна во насилство при што се повредени најмалку 20 полицајци од кои двајца сериозно, соопшти денеска полицијата.

За време на протестот, што почна вчера попладне и траеше до раните утрински часови денеска, се уапсени седум лица. Полицијата соопшти дека бројот на приведени најверојатно ќе се зголеми во наредните денови, бидејќи во моментот се испитуваат видео-снимки.

If you want to know why Nigel Farage is blaming the events in Bristol on BLM, even though it has nothing to do with BLM, it is because he is a racist.#r4today https://t.co/Xa8tz9T0lk

— Shahil Parmar (@shahil95) March 22, 2021