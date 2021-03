ВИДЕО I Петмина загинати во неколку опустошувачки торнада низ Алабама

Американската сојузна држава Алабама вчера беше опустошена од неколку моќни торнада, во кои има најмалку петмина загинати, додека десетици други лица се повредени, а многумина се останати без покрив над главата.

Петте жртви се потврдени во градот Охатси, во северозападниот дел на Алабама.

Торнадо оштети згради и куќи и турна дрвја, соопшти Агенцијата за управување со кризи во округот Калхун. Спасувачките екипи се на терен и бараат евентуални нови жртви.

VIDEO: Large tornado in Birmingham, Alabama 🌪️

We spoke with Storm Tracker @BrandonCopicWx who captured it on camera ⬇️ pic.twitter.com/iaSvplfddF

— The Weather Channel (@weatherchannel) March 25, 2021