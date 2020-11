ВИДЕО: И мртвите немаат мир, азербејџански војници сквернават ерменски гробови

Се појави уште едно видео кое сведочи за вандализмот на азербејџанската армија врз ерменска обележја во Нагорно – Карабах, откако на сила е примирјето меѓу двете земји, под патронат на Русија.

На снимките се гледа како азербејџански војници ги рушат нагробните споменици на ерменските гробишта.

Azerbaijani soldiers vandalizing Armenian graves as soon as they took over Karvachar, posting it on Tik Tok. pic.twitter.com/QcXCy9Fx3R

— 301🇦🇲 (@301_AD) November 26, 2020