ВИДЕО I Кралицата Елизабета Втора со божиќна порака до граѓаните: Не сте сами

Британската кралица Елизабета Втора во денешната божиќна порака им оддаде признание на сите за искажаната солидарност во текот на оваа пандемиска година и порача дека „по најтемната ноќ, постои надеж во нова зора”.

– Секако дека овој период од годината на многумина ќе им донесе тага. Некои ќе плачат поради загубата на саканите, а други ќе бидат одвоени од своите пријатели и семејства поради почитување на епидемиолошките мерки, а сите знаеме дека за Божик најмногу сакаме прегратка или подадена рака. Доколку спаѓате во овие луѓе, сакам да ви кажам дека не сте сами, истакна кралицата во претходно снимената порака која денеска беше емитувана.

“Even on the darkest nights, there is hope in the new dawn”

In her Christmas message, Queen Elizabeth II acknowledges the “difficult and unpredictable times” of the past year, thanking health and community workers in the UK and around the worldhttps://t.co/4s7wrmShns pic.twitter.com/MWpBFk7bgS

