ВИДЕО I Јавноста е згрозена: Некој некој напишал ,,Трамп” на загрозен вид морска крава

Американската служба за риби и диви животни отворила истрага за малтретирање на морска крава пронајдена во Флорида со натпис „Трамп“ на грбот, потврди вчера агенцијата.

Северноамериканската морска крава која е позната и како северноамериканска манага е загрозен вид во САД, а примерокот со натписот беше пронајден во неделата на изворот на реката Хомосаса на западниот брег на Флорида, околу 160 км западно од Орландо.

На овој вид му се заканува истребување поради судири со бродови, губење на живеалиштата, цветање на алгите и болести. Денес на Флорида останале само 6.300 единки , за разлика од 11.267 пред 30 години.

Локалните медиуми објавија видео од подводниот цицач со „ТРАМП“ напишан со големи букви, истакнувајќи дека не е јасно како се напишани буквите, исто како што не е јасно дали тоа е поздрав за претседателот Доналд Трамп, жител на Флорида.

Портпарол на Службата за риби и диви животни изјави дека се чини дека животното не е сериозно повредено, но Центарот за биодиверзитет со седиште во Тусон, Аризона, понуди награда од 5000 долари за информации за сторителот.

⚠️HELP FIND WHO MUTILATED A MANATEE: U.S. Fish and Wildlife Service is investigating who carved the word “Trump” on a Florida manatee. USFWS is looking for any information: cal Florida Fish and Wildlife Conservation hotline at 888-404-3922. https://t.co/FXQ2l3fYTj pic.twitter.com/jI9kL1BNe5

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) January 11, 2021