ВИДЕО: Хјустон со победа ја започна ерата без Харден, Јокиќ ги среди „воините“

Хјустон со победа го започна периодот без Џејмс Харден, „ракетите“ го совладаа големиот ривал од Тексас. Хјустон до победата дојде без помошта на новите кошаркари, а замената за Харден, Стерлинг Браун во триумфот над Сан Антонио учествуваше со 23 поени и седум скокови. Крис Вуд кој ќе биде еден од главните играчи на новиот Хјустон имаше учинок од 27 поени и 15 скокови, а победа добива на тежина доколку се знае дека покрај новите играчи кои треба да пристигнат, не настапи ниту сега првата ѕвезда на екипата Џон Вол.

Денвер нагетс со 114:014 го совлада Голден Стејт Вориорс, а одличниот српски кошаркар го оствари 64. трипл-дабл во кариерата. Никола Јокиќ имаше 23 поени од кои 18 даде во второто полувреме, 14 скокови и 10 асистенции и на фантастичен начин одговори на 35. поени кои ги постигна Стеф Кари на спротивната страна.

Remind us… how do you stop Nikola?

Oh wait, you don’t. #MileHighBasketball pic.twitter.com/AczeXSr4qq

— Denver Nuggets (@nuggets) January 15, 2021