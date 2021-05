ВИДЕО| Хамас истрела 130 ракети кон Тел Авив, има загинати, а погоден е и нафтовод

Ракета погоди станбена зграда во населбата Ришон Лацио во близина на Тел Авив, каде загина жена, а повредени се најмалку три лица, меѓу кои и петгодишно девојче.

JUST IN – IDF forces just entered the Al-Aqsa Mosque compound again amid new unrest on Temple Mount, Jerusalem.pic.twitter.com/XcGOtrdiLa

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) May 11, 2021