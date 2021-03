ВИДЕО: Халанд рушеше рекорди и сам ја елиминира Севиља од ЛШ

Борусија Дортмунд е првиот четвртфиналист во Лигата на шампионите откако во реваншот одигра 2:2 против Севиља.

Првиот напревар во Шпанија заврши со триумф на „милионерите“ од 3:2 благодарение на двата гола на Ерлинг Халанд, а норвешкиот репрезентативец и во реваншот брилјираше постигнувајќи ги двата гола за својот тим и притоа собори два рекорди во Лигата на шампионите.

20 – Erling Haaland is the youngest ever player to score in six consecutive UEFA Champions League appearances (20y 231d). Superstar. pic.twitter.com/UvRwQ6GdpX

Халанд во 35. минута му донесе водство на својот тим и притоа стана најмладиот фудбалер кој постигнал гол на шест натпревари по ред во ЛШ. Норвежанецот до ова постигнување дојде нао 20 години и 231 ден.

Во 54. минута Халанд ги реши сите дилеми околу патникот во четвртфиналето, а притоа постави нов рекорд кој долго време нема да биде надминат.

20 – Borussia Dortmund’s Erling Haaland has now scored 20 goals in 14 UEFA Champions League appearances; the quickest a player has ever reached 20 goals in the competition, and in 10 fewer appearances than the previous record holder (Harry Kane, 24). Astonishing. pic.twitter.com/jaUCwVmIks

— OptaJoe (@OptaJoe) March 9, 2021