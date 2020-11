ВИДЕО: Ѓоковиќ елиминиран, Тим е првиот финалист во Лондон!

Денеска во првото полувреме на завршниот АТП турнир во Лондон триумфираше Доминик Тим кој успеа да слави против најдобриот светски тенисер, Новак Ѓоковиќ.

Во „маратонот“ кој траеше скоро три часа Австриецот беше подобар со резултат 2:1 во сетови 7:5, 6:7 (10) и 7:6 (5).

Српскиот ас во „тај-брејкот“ на третиот сет имаше позитива од дури 4:0 во поени, но изненадувачки на крајот истиот го загуби со 7:5.

